اليوم السابع
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مد فترة التقديم لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية حتى أول سبتمبر المقبل

الإثنين، 17 يوليو 2023 05:00 ص
مد فترة التقديم لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية حتى أول سبتمبر المقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلنت محافظة الإسكندرية ، مد فترة التقديم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية الدورة الثانية حتى أول سبتمبر القادم.
 
ودعا اللواء محمد  الشريف ، محافظ الإسكندرية ، الراغبين للتقدم في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثانية بسرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة https://www.sgg.eg، والتي يستمر التقديم بها حتى شهر يونيو الجاري. 
 
وأكد أن المبادرة التى أطلقتها الحكومة تعد مبادرة رائدة فى مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، من خلال وضع خريطة للمشروعات الخضراء والذكية لجذب الاستثمارات اللازمة، وذلك في إطار التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
 
وهنأ السفير هشام بدر، اللواء محمد الشريف على فوز محافظة الإسكندرية بثلاث مشروعات في الدورة الأولى من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية. وأكد حرص القيادة السياسية على توفير كامل الدعم والرعاية لجميع المشروعات التي تشارك في المبادرة.
 
على الصعيد ذاته، شدد المحافظ على ضرورة تكثيف الدعاية اللازمة واستغلال الشاشات الإلكترونية المنتشرة بالشوارع والميادين للإعلان عن المبادرة وحث المواطنين علي المشاركة بها من خلال التسجيل علي الموقع الإلكتروني المخصص لها.
 
 
 
 

الاسكندرية

المشروعات الذكية

المشروعات الخضراء

محافظ الاسكندرية



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