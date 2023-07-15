"الوطنية للمشروعات الخضراء" تشارك بملتقى استراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الأخضر

كتبت أسماء أمين

شاركت المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في الملتقى السنوي الخامس لاستراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الأخضر الذي تنظمه CSR Egypt تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي.

والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تم إطلاقها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتنفذ تحت إشراف وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع الوزارات المعنية، برئاسة الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ ورئيس اللجنة الوطنية للتحكيم، والسفير هشام بدر، المنسق الوطني للمبادرة.

وخلال الملتقى استعرضت الأستاذة نيرمين صادق، المدير التنفيذي للمبادرة، أهداف وأهمية المبادرة باعتبارها غير مسبوقة عالميا، حيث تنفذ بجميع محافظات الجمهورية بمشاركة كل الفئات بهدف إيجاد حلول مصرية لمشكلات تغير المناخ، وأشارت إلى الفرص التي تتيحها المبادرة للمشروعات الفائزة سواء الجوائز المالية المقدمة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أو الدعم التقني والفني المقدم للمشروعات، بالإضافة إلى توفير جهات تمويلية واستثمارية لدعم تلك المشروعات.

كما أشارت المدير التنفيذي للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية عن مد فترة تقديم المشروعات بالدورة الثانية حتى الأول من سبتمبر، وذلك لإعطاء المزيد من الوقت للمتقدمين لتحسين النماذج المقدمة وتحقيق أقصي استفادة ممكنة.

وشهد الملتقى عرض عدد من المشروعات الفائزة بالدورة الأولى من المبادرة ومراحل التقدم والإنجاز ومشاركة مشروعاتهم في مؤتمر المناخ CoP27، ومن تلك المشروعات مشروع الطرق الخضراء والسياحة البيئية بمحمية قارون الطبيعية بالفيوم والذي استعرضه وإيهاب محمود إبراهيم، كما استعرض كل من محمد عبدالعزيز محمد الدمرداش مشروع القرية الزراعية المستدامة بمحافظة الوادي الجديد، والدكتورة وهاد سمير أحمد، مشروع الخردة باب رزق بمحافظة القاهرة، و/ عطاء جاد الكريم، مشروع بنك المخلفات المصري بمحافظة الأقصر، والأستاذة/ منى رفعت طمان، مشروع تصميم قاطع ثلاثي الأبعاد من إعادة تدوير النفايات الإلكترونية بمحافظة الإسكندرية، والأستاذة/ سمر سعيد معوض، مبادرة صاحبات اليد الذهبية بمحافظة الفيوم.

للتسجيل بالدورة الثانية من المبادرة يرجى زيارة الموقع الرسمي www.sgg.eg