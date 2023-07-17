اليوم السابع
Ads
الإثنين، 17 يوليو 2023 06:27 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

توريد 262 ألفا و94 طنا من محصول القمح بجميع مراكز كفر الشيخ لموسم حصاد 2023

الإثنين، 17 يوليو 2023 05:40 م
توريد 262 ألفا و94 طنا من محصول القمح بجميع مراكز كفر الشيخ لموسم حصاد 2023 اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على استمرار توريد محصول القمح لموسم حصاد 2023 ، مشيراً إلى أنه تم توريد 262 ألفا و94 طنا، و380 كيلو حتى اليوم الاثنين من خلال 22 موقعا تخزينيا بجميع مراكز ومدن المحافظة، بنسبة توريد 93.82%، مؤكدا ًأن المساحة المزروعة بلغت 214 ألف فدان هذا العام.
 
وشدد محافظ كفر الشيخ، على ضرورة الالتزام بكافة القواعد المنظمة للتوريد سعيا ً لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح الاستراتيجي، تنفيذا ً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، موجهاً مديرية التموين بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتنظيم حملات مكثفة ومكبرة لتطبيق القرارات الخاصة بالقمح وتوريده وفقا للضوابط المقررة ومحاربة الفساد والاحتكار وضبط المخالفين.
 
من جانبه، أوضح المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، أن هناك متابعة مستمرة لأعمال التوريد من خلال لجان مختصة، لتذليل كافة العقبات أثناء التوريد من المزارعين، وفقاً للقواعد والاشتراطات اللازمة وحفاظاً على سلامة المحصول، مؤكداً على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة.
 
 
اعمال التشوين
اعمال التشوين

تشوين القمح
تشوين القمح

 


كفر الشيخ

قمح

توريد القمح

مستحقات المزارعين

اخبار كفر الشيخ

مديرية تموين كفر الشيخ



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة