محافظ بورسعيد يتفقد عددا من المستشفيات الخاصة لمتابعة سير العمل

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، سير وانتظام العمل داخل عدد من المستشفيات الخاصة (مستشفى عمر بن الخطاب وأفامينا و آل سليمان)، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمستجدات الأوضاع داخل المؤسسات الصحية بالمحافظة، رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، ودكتور أحمد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد .

وتابع محافظ بورسعيد انتظام تقديم الخدمة الطبية والصحية بالمستشفيات المذكورة، وكما تفقد الأقسام المختلفة، للتأكد من كفاءة الأجهزة الطبية، توافر كل المستلزمات الطبية.

وأوضح محافظ بورسعيد، أنه سيتم وضع خطة عمل لتطوير الخدمة الطبية بالمستشفيات الخاصة لاستيفاء معايير الاعتماد و الجودة والإنضمام لمستشفيات التأمين الصحي الشامل.

كما وجه محافظ بورسعيد بالاستمرار في تحسين مستوى الخدمات، والرعاية الطبية والصحية داخل مستشفيات القطاع الخاص، والتي تتكامل مع مستشفيات التأمين الصحي الشامل، بما يحقق منظومة صحية متطورة على أعلى مستوى، لافتا لأهمية الاعتماد على النظم المتبعة في مجال الرقابة والجودة و تطبيقها في هذه المستشفيات .

وأكد محافظ بورسعيد، على أهمية دور المستشفيات الخاصة، في تقديم الرعاية الطبية والصحية الجيدة للمواطنين، مشيرا لأنه يتم تأهيل هذه المستشفيات لتصبح على أعلى مستوى، من أجل تقديم خدمات صحية عالية الجودة للمواطن.

وأوضح اللواء عادل الغضبان، أن القيادة السياسية بجميع أجهزتها الحكومية تهتم بالمواطن أولا، ولا أحد يعمل منفردا ونعمل جميعا لتقديم خدمة مميزة للمواطن، وأن هناك جهودا متواصلة لتحقيق أفضل خدمات صحية لصالح المواطن.