محافظ المنوفية يوجه بصرف مساعدات مالية عاجلة لأسرتين من الحالات الإنسانية

المنوفية - محمد فتحى

وجه صباح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بصرف مساعدات مالية عاجلة ولحوم ومواد غذائية لأسرتين ، أحدهما من ناحية مناوهلة بالباجور مكونة من 7 أفراد يعانوا من ظروف صحية صعبة ، والأخرى أسرة من ناحية مليج حيث يعول رب الأسرة 5 أطفال وليس لديه مصدر رزق وتمر بظروف معيشية صعبة ، موجهاً بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الخيرية ببحث إمكانية توفير تروسيكل لرب الأسرة لمساعدته علي تحمل نفقات الحياة المعيشية للأطفال وتوفير مصدر رزق ثابت لهم ، جاء ذلك خلال لقائه اليومي للتعرف علي شكاوى المواطنين والمساهمة في إيجاد الحلول المناسبة لها.

كما وجه محافظ المنوفية مدير مديرية الصحة باتخاذ اللازم في ضوء حاجة العمل بشأن طلب فنية تمريض بمستشفي قويسنا المركزي تلتمس انتدابها إلى الوحدة الصحية بقرية الرمالى ، حيث أنها تعول طفلين مصابين بمرض أنيميا الفول ويحتاجون إلى رعاية شاملة ، وطلب أخر لطالبة حاصلة علي الشهادة الإعدادية من سكان مدينة السادات وتلتمس التحاقها بمدرسة تمريض السادات مراعاة لظروفها المعيشية ولم شمل الأسرة.

ووجه المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم باتخاذ اللازم وفقاً للضوابط حيال طلب مدرسة تربية رياضية تقيم بقرية كفر عليم وتعمل بالإدارة التعليمية بمدينة السادات وتلتمس الموافقة علي نقلها إلي الإدارة التعليمية ببركة السبع نظراً لبعد المسافة وسفر زوجها للعمل بالخارج وأنها تعول أطفال صغار يحتاجون إلى رعاية شاملة.