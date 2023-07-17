محافظ أسوان يشهد توقيع بروتوكول ميكنة قطاعات وإدارات مياه الشرب

شهد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، توقيع بروتوكول التعاون بين مركز نظم المعلومات والتحول الرقمى وشركة مياه الشرب والصرف الصحى لتصميم وتنفيذ مجموعة برامج ميكنة كل القطاعات والإدارات العامة التابعة للشركة، وذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والدكتور حسن الشقطى المستشار الاقتصادى للمحافظة.

وقع البروتوكول العميد أحمد دنش مدير مركز المعلومات والتحول الرقمى، والعميد يحيى أبو زيد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بتكلفة تصل إلى 4 ملايين جنيه من خلال عقود الصيانة للبرامج، لمدة تنفيذ تصل إلى 6 أشهر، ليكون ذلك نقطة تحول للشركة طبقاً لاتجاه الدولة لتطبيق المنظومة الإلكترونية للتعامل مع المواطنين.

ومن جانبه، أشار اللواء أشرف عطية، إلى أن الهدف من توقيع بروتوكول التعاون هو الاستمرار فى جهود مكافحة الفساد الإدارى مما يساهم فى الفصل بين مقدمى الخدمة ومتلقيها، وبالتالي عدم تداول أى مستندات ورقية.

وأوضح، أن ذلك يأتى تحقيقاً لرؤية مصر 2030 لميكنة الخدمات الحكومية وتسهيل وصولها للمواطنين فى أسرع وأقل وقت ممكن، والذى بدأ بافتتاح مركز نظم المعلومات والتحول الرقمى ليؤدى 82 خدمة من خلال الأزرع التكنولوجية المتمثلة فى 11 مركز تكنولوجى، وأيضاً مركز خدمات مصر لسرعة اتخاذ القرار فى الشكاوى الجماهيرية بما يخفف عنه أعباء التنقل والتكلفة المالية، علاوة على مساهمة ذلك فى تحقيق الشفافية والمصداقية بشكل كامل.