اليوم السابع
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أكرم القصاص
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ماذا قدم التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى؟ إنفوجراف

الإثنين، 17 يوليو 2023 02:04 م
ماذا قدم التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى؟ إنفوجراف التحالف الوطنى للعمل الأهلى

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قدم التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي عددا كبيرا من الإنجازات والمساهمات منذ نشأته منذ أشهر قليلة من أجل خدمة المواطنين ومساعدة الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية، نستعرض منها خلال الإنفوجراف التالى:

 
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‑تأسيس قاعدة بيانات موحدة بالتشارك مع الجهات الحكومية تحتوى على بيانات 37 مليون مواطن من الأكثر استحقاقا.
 
‑إنفاق 12 مليار جنيه خلال 10 أشهر لمساعدة 30 مليون مواطن 
 
 - مراجعة كل ميزانيات أعضاء التحالف من كل الجهات الرقابية المنوطة لهذا الدور
 
‑متوسط تكلفة الخدمة المقدمة للفرد 400 جنيه وللأسرة 2000 جنيه مصرى
 
‑دعم 25 مليون مواطن بمساعدات غذائية
 
‑استقبال 5 ملايين مواطن فى مستشفيات ومراكز طبية مملوكة لأعضاء التحالف الوطنى
 
‑توفير 39 ألفا و500 فرصة عمل من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبالأخص مشروعات رؤوس الماشية
 
‑إطلاق مبادرة ازرع لدعم ملف الزراعة وتحسين أحوال صغار الفلاحين ودعمهم وتشجيعهم على زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
 
‑إطلاق قوافل ستر وعافية والتى أصبحت أكبر حدث اجتماعى لدعم المواطنين  يتم تنفيذه فى القرى المصرية
‑عمل غرفة عمليات لتلقى الطلبات العاجلة والشكاوى والتحرك السريع فى أوقات الأزمة.
 
‑تنسيق مشترك مع الحكومة فى كل ملفات التنمية الشاملة لتعزيز مجهودات العمل الأهلى ولوضع أموال التبرعات فى المكان الصحيح
 
‑دمج 250 ألف شاب من المتطوعين فى أنشطة التحالف الوطني، وهو من أهم مكتسبات وجود كل هذه المؤسسات تحت مظلة التحالف 
 
‑عمل قاعدة بيانات موحدة للتطوع فى مختلف الجمعيات يتم من خلالها تبادل المتطوعين عند الحاجة الى ذلك، وتوفير برامج تدريبية لبناء قدراتهم

 


التحالف الوطنى للعمل الاهلى

العمل الاهلى

السياسه

التحالف الوطنى

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