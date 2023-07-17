اليوم السابع
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قومى المرأة بالشرقية: استخراج 150 بطاقة رقم قومى للسيدات مجانا

الإثنين، 17 يوليو 2023 08:00 ص
قومى المرأة بالشرقية: استخراج 150 بطاقة رقم قومى للسيدات مجانا استخراج بطاقات رقم قومى للسيدات مجانًا بقرى حياة كريمة في الشرقية
الشرقية - فتحية الديب

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قالت الدكتورة عايدة عطية  مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الشرقية، إن الفرع المجلس يواصل  استخراج  بطاقات الرقم القومى بالمجان، وتم استخراج 150 بطاقة رقم قومى مجانا للسيدات والفتيات المستحقات، بقري مبارة حياة كريمة بمركز الحسينية وبقرية انشاص البصل مزكز الزقازيق.

وأضافت مقررة الفرع: فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع" إن ذلك  يأتى فى  إطار البروتوكول الموقع بين مصلحة الأحوال المدنية والمجلس القومى للمرأة ،  بإشراف الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة بالجمهورية ، فى  استخراج بطاقات الرقم القومى للمرأة المعيلة  و للسيدات الغير قادرات والفتيات بالمجان  ضمن مشروع " بطاقتك حقوقك" وذلك بمختلف مراكز وقرى المحافظة وحرصا من  المجلس على مساعدة المرأة فى إثبات وجودها وما يترتب عليه من حصولها على  الخدمات الحكومية وفرص العمل،وتابعت : إن ذلك يتم  بالتنسيق مع الأحوال المدنية بالشرقية.

استخراج بطاقات رقم قومى للسيدات مجانًا بقرى حياة كريمة في الشرقية (1)
 

 

استخراج بطاقات رقم قومى للسيدات مجانًا بقرى حياة كريمة في الشرقية (2)
 

 

استخراج بطاقات رقم قومى للسيدات مجانًا بقرى حياة كريمة في الشرقية (3)
 

 

استخراج بطاقات رقم قومى للسيدات مجانًا بقرى حياة كريمة في الشرقية (4)
 

 

استخراج بطاقات رقم قومى للسيدات مجانًا بقرى حياة كريمة في الشرقية (5)
 

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