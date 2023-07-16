انقطاع المياه ببعض مناطق الكردى ومنية النصر فى الدقهلية غدا 5 ساعات للصيانة

الدقهلية _محمد الحبشي

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية عن قطع مياه الشرب عن كلًا من قرى: ميت عاصم، والنزل، والجمال، وبرمبال الجديدة، وبرمبال القديمة، والرياض بمدينة الكردي ومركز منية النصر، وذلك غدًا الأثنين الموافق 17/7/2023 لمدة 5 ساعات، بداية من الساعة 10.00 مساءً، وحتى الساعة 3 صباحًا.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال صيانة لخط طرد طلمبات المرشحة بمنية النصر.

وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

واكدت الشركة علي اتاحه التواصل للمواطنين أو الإتصال علي الخط الساخن، في حاله تأخر المياه أو وجود أعطال، مع توافر سيارات من المياه في حالة الضرورة القسوى.