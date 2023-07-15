اعرف موعد اللقاءات الجماهيرية بالمواطنين على مستوى الأحياء بالإسكندرية

تنظم أحياء الإسكندرية، عددا من اللقاءات الجماهيرية، للقاءً بالمواطنين والاستماع إلى شكواهم والاستجابة إلى مطالبهم، ونشر جدول يحدد أوقات ومواعيد اللقاء الجماهيري على مستوى الأحياء ليستطيع المواطن تقديم شكواه والتواصل مع المسئولين.

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حريصة على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين والاستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن كافة الخدمات المقدمة إليهم.

ووجة بوضع جدول يحدد أوقات ومواعيد اللقاء الجماهيري على مستوى الأحياء ليستطيع المواطن تقديم شكواه والتواصل مع المسؤولين.

وقال الشريف أنه قد أعطى تعليماته لجميع رؤساء الأحياء بعقد لقاءات جماهيرية بالمواطنين، لخدمة أهالينا المواطنين، وخلق جسور تواصل معهم لحل مشكلاتهم وتلبية مطالبهم.