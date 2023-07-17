على جمعة: إقرار قانون التحالف الوطنى طفرة في العمل المجتمعي بالمرحلة الحالية

كتب مدحت وهبة

ثمنت مؤسسة "مصر الخير" إقرار قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى من مجلس النواب لتعظيم وتعزيز دور العمل الأهلى فى القرى المصرية، كما يعيد القانون نظرية التوازن بالمجتمع فى ظل التحديات الاقتصادية.

وأكد الدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مصر الخير"، أن إقرار قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى سيؤدى إلى طفرة فى العمل الأهلى المجتمعى خلال المرحلة الحالية خاصة مع الجهد الكبير الذى تقدمه مؤسسات المجتمع المدنى خلال تلك الفترة فى ظل التطور الذى تشهده البلاد مثمناً كافة الجهود لدفع عجلة التنمية، لافتا إلى أن مؤسسة " مصر الخير" تأتى فى مقدمة مؤسسات المجتمع المدنى التى دعمت التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى جميع أنشطته منذ توقيع ميثاق التحالف العام الماضى بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية عام 2022 عامًا للمجتمع المدنى لتعزيز امكانياته ودعمه لخدمة المجتمع.

وأكد رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير أن التحالف الوطنى منذ إطلاقه قد أرسى العديد من المعايير الهامة التى تضمن الوصول بخدمات المجتمع المدنى لكافة المحافظات المصرية بشكل منظم وفقاً لقواعد البيانات المتاحة للتحالف الوطني.