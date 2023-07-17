ضبط 3200 لتر سولار مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، حملات رقابية مكثفة على الطرق ومحطات الوقود بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، وذلك لمواجهة بيع السلع المدعمة فى السوق السوداء.



وأسفرت تلك الحملات عن ضبط سيارة نقل محملة 2000 لتر سولار بمركز كوم حمادة ، قبل بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين .



كما تم ضبط محطتى وقود بمركز إيتاى البارود لتجميعهما 1200 لتر سولار تمهيدا لبيعها فى السوق السوداء بالبحيرة.



أشرف على الحملات المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين وسمير البلكيمى مدير إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين.



من جانبه، أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ضرورة تكثيف الحملات التموينية، والضربات لمواجهة بيع السلع الغذائية المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر، وكذلك مواجهة مافيا الاستيلاء على السلع المدعمة وتهريبها الى السوق السوداء.



مشددة على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة .

