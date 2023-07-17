اليوم السابع
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صناع الخير: قانون التحالف الوطنى قفزة للعمل الأهلى فى بناء الجمهورية الجديدة

الإثنين، 17 يوليو 2023 02:12 م
صناع الخير: قانون التحالف الوطنى قفزة للعمل الأهلى فى بناء الجمهورية الجديدة مصطفى زمزم رئيس مجلس امناء مؤسسة صناع الخير
كتب مدحت وهبة

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أعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، أن قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي الذى اقره مجلس النواب بشكل نهائى مؤخرا يعد قفزة نوعية غير مسبوقة فى تاريخ العمل الأهلي التنموي المصري نحو الدور الريادي المنشود للعمل الأهلي المصري التنموي بكل ما يملكه من أدوات وخبرات فى بناء الجمهورية الجديدة كما يراها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
 
وأوضح مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير أن القانون وبشكله النهائى وما حواه من 24 مادة يلبى طموح المجتمع المدنى التنموي المصري فى جانب تكوين مظلة كبرى له تدعم تعظيم جهوده وإجادة الاستفادة من إمكانياته وتحقيق العدالة الاجتماعية فى توزيع خدماته كذلك التعاون الوثيق بين مؤسسات التحالف نحو تحقيق الأهداف القومية الكبرى.
 
وأشار زمزم إلى أن المجتمع المدنى التنموى المصري رغم ما امتلكه من قدرات وإمكانيات إلا أنه كان يعانى من العمل وفق آلية الجزر المنعزلة فلا يوجد مرجعية له تضمن التنسيق والتناغم بين كافة مكوناته لتحقيق الأهداف القومية الكبرى ومن هنا جاء تكوين التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي ليلبي احتياجات الشرائح المستهدفة بما يضمن وصول الخدمات إلى كل المستحقين دون تكرار نفس الخدمة لذات المستفيد، وأن نص القانون فى مادته الثانية على تمتع التحالف برعاية رئيس الجمهورية، وعنايته نقطة قوة كبرى ودفعة للتحالف من خلال كل كياناته لتحقيق مزيد من الإنجازات والخدمات كما أن القانون فى مادته الثالثة يلفت النظر ويوجه كل مكونات الدولة المصرية لأهمية الاستفادة من قدرات شبابنا العظيمة من خلال تعميق مفهوم التطوع وتحفيز مؤسسات التحالف على ضم اعداد أكبر من المتطوعين لتقديم مزيد من الخدمات للمستحقين فى كل مجالات عمل التحالف، وتحقيقا لأهدافه فى التمكين الاجتماعي والاقتصادي وتقديم الخدمات الطبية وتقديم المساعدات العينية والمالية.
 

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خدمات التحالف الوطنى للعمل الاهلى



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