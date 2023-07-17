صرف دفعة تعويضات لأهالى مركز الشيخ زويد بسيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن مجلس مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، قائمة بأسماء من تقرر صرف تعويضات لهم من أصحاب المباني المتضررة المستحقة للصرف بمركز ومدينة الشيخ زويد.

تضمن البيان قائمة اسماء تقرر الصرف لهم بتاريخ استحقاق يوم 2023/7/18 ببطاقة الرقم القومي.

وهم :حسن حسان حسن محمد، سلامه حسین سلامه ابو حساني، تامر محمد سالم سالمان، سلامه حمید سلامه سواركه، اشرف سالمان احمید سلامه، سليمان رشید سلیمان رشید، احمد على عيد على، اسعد مسعود اسعد سلیمان، محمود محمد عید مسلم، عبد السلام حسين عبد الرازق عبيد، سلیم حميد سليم ابو العراج، فاطمه عيد غيث سواركة،هنية عبد الله سلمي سالم، صالح محمد عياش، حنان عبد الفتاح نصر مسلم، سالمه سلامه سلیمان سويلم، احمد رشید محمد سلیمان، احمد محمد علی حسین، احمد ابراهيم سالم رفاعي، جهاد محمد سلیمان رشید، عماد احمد عید مسلم.

وبيان بقائمة من تقرر الصرف لهم بتاريخ استحقاق يوم 2023/7/19، وهم:

صبحه احميدان محمد ابو العراج، عبد الحميد اشریف صلاح راشد يوسف حمدان عودة الله ابو العراج، ربيع عيد عواد سليم، حمدان سالمان حمدان ابو العراج، مجدي عيد عواد سليم، محمد حماد جميعان سالم، توفيق محمد سلامه حسن، عبد الرحمن سويلم سالم عبدون، ورثة / صابر علي عيد، صبحه سلامه مسلم العطشان، خالد اجمیعان جمعان جمعه، عماد احمد عید مسلم، طه حسین مسلم عيطه، مصطفى ايوب سلمي فرج، محمد عبد الرحمن سالم مبارك، احمد رشید محمد سلیمان، احمد مجدي على حسين، نور حماد اجمیعان سالم.











