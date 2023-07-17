شئون المسجد النبوي تنفد مبادرة "اسألي ونحن نجيب" لتوفير الخدمات بمصليات النساء

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نفَّذت الشئون النسائية بوكالة شئون المسجد النبوي ‫مبادرة "اسألي ونحن نجيب" ضمن خطة موسم الحج لعام 1444هـ، التي تهدف لتوفير مركز موحد للخدمات داخل المصليات النسائية؛ لتقديم الإرشاد المكاني لقاصدات المسجد النبوي والإجابة على التساؤلات الشرعية، والتبصير بالممكنات المتاحة للزائرات.‬



وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم/ الاثنين/ أن هذه المكاتب المتنقلة تقع في كل من الجهة الشمالية الشرقية للمسجد النبوي، وفي الجهة الشمالية الغربية؛وذلك لتمكين الزائرات من الحصول على الخدمات بكل يسر وسهولة وعلى مدار الـ 24 ساعة.



وفي سياق متصل، نفذت الوكالة المساعدة للشئون الإعلامية والعلاقات والمعارض النسائية ممثلة في إدارة الإعلام النسائية مبادرة "عين من رحاب المدينة" والتي اعتمدت ضمن خطة موسم الحج لهذا العام 1444هـ، لتعزيز قيم التواصل الإنساني عبر بوابة الإعلام وإثراء تجربة الزائرة دينيًا وثقافيًا من خلال تقديم خدمات نوعية وفق أعلى معايير الجودة، حيث تضمنت هذه المبادرة برنامج "خادمات المسجد النبوي" والذي استهدف القيادات النسائية في وكالة الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي لإجراء لقاءاتٍ إعلامية معهن وتسليط الضوء على أبرز الجهود المبذولة لخدمة قاصدات المسجد النبوي.