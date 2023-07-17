رئيس جامعة كفر الشيخ: محو أمية 6316 مواطنا خلال دورة أبريل 2023

أكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن جامعة كفر الشيخ ساهمت فى محو أمية 6316 مواطنا من الأمية، خلال دورة أبريل 2023، مشيراً إلى حرص الجامعة على دعم رؤية مصر 2030 والمساهمة في تنفيذ إستراتيجية بناء الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وقيام الجامعة بتنفيذ خطة متكاملة لدعم المشروع القومى لمحو الأمية وتعليم الكبار فى إطار إستراتيجية الجامعة في نشر العلم والمعرفة ومحاربة الجهل، وتفعيلا لدورها الرائد في خدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن محو الأمية واجب وطني وأساس للنهوض والتنمية.

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جاء ذلك خلال استقبال الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، لإبراهيم غنيم، مدير عام هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بكفر الشيخ، وعطية نصر، مدير إدارة التخطيط بهيئة محو الأمية وتعليم الكبار بكفر الشيخ، بحضور الدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ونافع حمادة، مدير عام مشروعات البيئة بالجامعة

ومن جانبه قدم إبراهيم غنيم، مدير عام هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بكفر الشيخ، نيابة عن الدكتور محمد ناصف، رئيس الجهاز التنفيذي للهئية العامة لتعليم الكبار، الشكر والتقدير للجهود المبذولة والمشاركة الإيجابية لكليات الجامعة لتنمية المواطن المصري وتحرره من قيود الامية، حيث كان لهذه الجهود أثر بالغ خلال النتائج المحققة في مجال محو الأمية وتعليم الكبار فى مشاركة فعلية بالجامعة، حيث ساهمت الجامعة في تحرير 6316 مواطنا من الأمية، خلال دورة أبريل 2023.