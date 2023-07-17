"حياة كريمة" تواصل معدلات التنفيذ لـ37 مشروعاً فى قرى أقليت بأسوان.. صور

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

تابعت وحدة حياة كريمة التابعة لمحافظة أسوان، معدلات الإنجاز بمشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "التطوير الشامل للريف المصرى" فى القرى والنجوع التابعة للوحدة المحلية لقروى أقليت بمركز كوم أمبو.

وأكد المهندس ناجح مصطفى، مدير وحدة حياة كريمة بأسوان، فى بيان صحفى، القيام بجولة ميدانية للمرور على 37 مشروعاً جار تنفيذه بقرية أقليت بمركز كوم أمبو والتى تضم 19 قرية ونجع وتابع بإجمالى 60 ألف نسمة.

وأضاف المهندس ناجح، أنه تم تفقد مشروعات إنشاء مراكز شباب فطيرة والرغامة البلد وعرب كيما، وأيضاً إنشاء سوق المواشى بأبوير، ومركز تنمية الأسرة والطفل بفطيرة بنسب تنفيذ 100% لكل مشروع، بالإضافة إلى تفقد مشروعات إنشاء المجمع الخدمى والزراعى، وأيضاً إنشاء وحدة الإسعاف، ومشروع إنشاء العمارات السكنية بعرب كيما بإجمالى 6 عمارات بنسب 95% لكل مشروع، علاوة على تفقد مشروع إنشاء محطة مياه الشرب بفطيرة بطاقة 34 ألف م2/يوم وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 80 %.

وخلال الجولة الميدانية، أوضح المهندس ناجح مصطفى، أنه تم التشديد على الالتزام بتعليمات محافظ أسوان بمواصلة التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لتكثيف الجهود ورفع معدلات التنفيذ، مع الاهتمام بأعمال اللاند سكيب وتنسيق الموقع العام حول المشروعات التى وصل تنفيذها 100% بحيث تتناسب مع الهوية البصرية المميزة لأسوان.