"حياة كريمة": التحالف الوطني عزز التعاون بين الجمعيات الأهلية المختلفة

كتب أحمد عرفة - الأمير نصرى

قالت الدكتورة عهود وافى رئيس مجلس أمناء مؤسسة "حياة كريمة"، أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى عزز التعاون بين الجمعيات الأهلية المختلفة، مضيفة :"سعداء أن الحلم أصبح حقيقة".

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، على شاشة "سى بى سي"، :"سعداء بالعمل التشاركى بشكل مهنى وشفافية تامة بين مؤسسا ت المجتمع المدنى بشكل مقنن وكامل".

وذكرت أن هناك تكاملية بين مؤسسات المجتمع المدنى فى عدد من الملفات المختلفة، بهدف الوصول لأفضل استراتيجية ترجع بأفضل عائد على الأسر، مضيفة العمل تحت مظلة التحالف مختلف، وهناك تطور فى ملف التمكين الاقتصادى.

وواصلت:"نعمل على استراتيجيتين من خلال بدء التمكين الاقتصادى للأسر، بالإضافة للنمو الاقتصادى للأسر، والتحالف الوطنى هدفه تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين".