حبس تاجر مخدرات 4 أيام لاتهامه بترويج مخدر الشادو بين المتعاطين فى بولاق الدكرور

كتب أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس تاجر مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بترويج مخدر الشادو بين المتعاطين في بولاق الدكرور.

وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

اعترف المتهم أمام جهات التحقيق بالاتجار في المواد المخدرة، وأنه كان يستعد لترويج المضبوطات بين عملائه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بتورط عاطل مقيم ببولاق الدكرور، في ترويج المواد المخدرة بين المتعاطين، وحيازته كمية منها للاتجار بها.

تتبع رجال المباحث تنقلات المتهم، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد كمين له، والقبض عليه، وضبط بحوزته كمية من مخدر الشادو، ومبلغ مالي من متحصلات ترويج المواد المخدرة، وهاتف محمول للتواصل مع عملائه.

اعترف المتهم أمام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، بالاتجار بالمضبوطات، وأنه كان يستعد لترويجها بين عملائه، وكشف عن هوية عاطل اعتاد التحصل منه على المخدر، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.