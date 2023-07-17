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تمركز 6 سيارات حماية مدنية وإسعاف بمحيط عقار حدائق القبة المنهار

الإثنين، 17 يوليو 2023 10:32 ص
تمركز 6 سيارات حماية مدنية وإسعاف بمحيط عقار حدائق القبة المنهار عقار حدائق القبة المنهار
كتب ـ عبد الرحمن سيد

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تتمركز 6 سيارات حماية مدنية وإسعاف بمحيط العقار المنهار بمنطقة حدائق القبة، للقيام بعمليات البحث أسفل أنقاض العقار ونقل أي ناجين بعد إجراء عمليات البحث بشكل دقيق.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية امن القاهرة بلاغا يفيد بانهيار عقار مكون من دور أرضى و4 طوابق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة الى مكان البلاغ في منطقة حدائق القبة، ودفع مرفق الإسعاف بسيارتين ودفع الحي بمعدات لرفع الأنقاض، وكشف الفحص المبدئى وفاة 5 أشخاص وإصابة آخر ويتم البحث عن ناجين، وتم نقلهم إلى المستشفى  وجارى اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه الواقعة.
 

أخبار الحوادث

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