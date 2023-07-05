اليوم السابع
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الأولى بالدبلومات الفنية التجارية: أسرتى البسيطة كانت الدافع الأكبر لتفوقى

الأربعاء، 05 يوليو 2023 05:27 م
الأولى بالدبلومات الفنية التجارية: أسرتى البسيطة كانت الدافع الأكبر لتفوقى الأولى بالدبلومات الفنية التجارية
بورسعيد - محمد عزام

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حصلت الطالبة ندى عبدالباقي أحمد، على المركز الأول بالدبلومات الفنية تخصص فني سكرتير نظام الجدارات، وقالت، إنها من بنات مدرسة زينب الكفراوي الثانوية التجارية للبنات الواقعة في نطاق حي الزهور أحد أكبر الأحياء الشعبية في محافظة بورسعيد. 
 
وأكدت ندى، أن والدها يعمل بائع متجول  ببورسعيد لكي ينفق على الأسرة من الحلال، وتوضح أن أسرتها البسيطة وعمل والدها التي تفتخر به كان دافعًا لها أن تتفوق وتلتحق بعمل جيد لتغيير حال الأسرة للأفضل. 
 
وكشفت ندى عن أنها تلقت الخبر أثناء عملها في مصنع للخياطة تعمل به منذ اليوم الثاني لانتهاء الامتحانات لتساعد أسرتها، وفرحت كثيرًا حتى أنها لم تكن تصدق ما حدث. 
 
وتلقت أسرة الطالبة ندى، الخبر بالزغاريد ودموع الفرح، وكذلك احتفل أهالي المنطقة بها بعد أن رفعت رأسهم وحصلت على لقب الأولى علي مستوى الجمهورية بالتعليم التجاري.
 
وتقدمت الدكتورة هالة عبدالسلام، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، بالتهنئة إلى الطالبة لحصولها على هذا المركز المتقدم على مستوى الجمهورية. 

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