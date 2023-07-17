تعليم الوادي الجديد تعلن نتائج مسابقة المشروع الوطنى للقراءة بالمحافظة

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلن سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الإثنين، نتائج مسابقة المشروع الوطنى للقراءة فى موسمه الثالث 2022_ 2023م للمعلم المثقف _ الطالب المثقف، على مستوى قطاع تعليم المحافظة، ضمن رؤية مصر 2030، ولتشجيع القراءة لدى فئات المجتمع المصرى وجعلها ممارسة يومية لدى طلاب المدارس والمعلمين، وقدم الشكر للجنة تحكيم المسابقة منذ بدء العمل والالتزام بالحيادية والمصداقية وهنأ الفائزين بالمراكز الأولى على مستوى المديرية موجها لهم ضرورة التمثيل المشرف واللائق لقطاع تعليم المحافظة بتصفيات الجمهورية.

وفى سياق آخر، أعلن وكيل التعليم بالمحافظة عن إستكمال فعاليات الأنشطة الصيفية لإدارة الموهوبين والتعلم الذكى بالمديرية والتى بدأت مع مطلع صيف 2023 حيث جرى تنفيذ مجموعة من ورش العمل التدريبية للطلاب بمجالات مختلفة فى جميع الإدارات التعليمية بهدف صقل وتنمية مهارات الطلاب الموهوبين كلا بمجال موهبته فضلا عن استثمار طاقاتهم الكامنة بما يعود بالنفع عليهم:

وأضاف مدير التعليم بالمحافظة أن خطة العمل للأسبوع المنقضى تضمنت ورش عمل تحت عنوان كنوز مهملة لإعادة التدوير والهاند ميد وإدارة و الاستثمار الأمثل للوقت و مواجهة والتصدى لظاهرة التنمر و تنمية القدرات الإبتكارية فى الرسم والتلوين و إثراء الطلاب بالمعلومات حول مدارس steam وكيفية الإلتحاق بها وورشة عن ابداعى في خطى سر موهبتى لدعم الطلاب الموهوبين فى الكتابة بخط جيد ( النسخ أو الرقعة ) وتعريف الطلاب انواع الخطوط العربية وبعض قواعد الخط وعمل لوحات تظهر فيها موهبتهم في الخط و تنمية المهارات الفنية لدى الطلاب بشتى المجالات والذكاء الاصطناعي لتعزيز الثقة والإبداع لدى الطلاب و تدريب كورال الطلاب وتنمية مواهبهم فى هذا المجال.