بدء تصفيات مسابقة المشروع الوطنى للقراءة للطالب والمعلم المثقف بالغربية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية، انطلاق فعاليات التصفيات قبل النهائية لمسابقة المشروع الوطنى للقراءة 2022 / 2023 للطلاب والمعلمين الفائزين من الإدارات التعليمية العشر بمحافظة الغربية، حيث تستمر الفعاليات لمدة ثلاث أيام بقاعة مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية.

وتتم التصفيات بحضور ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، والدكتور السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية، وتامر فؤاد، موجه عام المكتبات بالمديرية، وحسين الجبالي، موجه عام اللغة العربية بالمديرية.

ويذكر، أن المشروع الوطني للقراءة، هو مشروع ثقافي تنافسي يهدف إلى أهمية القراءة وتمكين الأجيال من مفاتيح الابتكار ودعم قيمهم الوطنية والإنسانية، ويستهدف المشروع، توجيه أطفال مصر وشبابها لمواصلة القراءة الوظيفية الإبداعية الناقدة، التي تمكنهم من تحصيل المعرفة وتطبيقها وإنتاج الجديد منها، كما تتمثل رسالة المشروع الوطني للقراءة، في إحداث نهضة في القراءة لدى فئات المجتمع، من خلال إثراء البيئة الثقافية وتشجيع المؤسسات والمشاركات المجتمعية الداعمة للقراءة عبر تقديم مشروعات نموذجية مستدامة.