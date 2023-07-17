تحريات مكثفة للقبض على صاحب العقار المنهار فى حدائق القبة

كتب عبد الرحمن سيد

كشفت المعاينة الأولية لموقع انهيار منزل حدائق القبة، أن العقار يقع داخل حارة قديمة وصدر للمنزل قرار إعادة ترميم بعد تآكل الجدران الخاصة له منذ سنوات عديدة وفى حالة عدم الامتثال له يتم إزالته ترميم كامل وأثناء قيام أحد السكان بعمليات صيانة له حدث انهيار للعقار، ويتم الآن إجراء عمليات تحريات وبحث مكثفة للقبض على صاحب العقار والتحقيق معه.

وكان ارتفع عدد المتوفين الى 8 أشخاص بحادث انهيار عقار حدائق القبة وتواصل الأجهزة المعينة والمحافظة القيام بعمليات البحث عن أى ناجيين داخل العقار المنهار مع إجراء عمليات معاينة للمنازل المجاورة له .

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة ـ بلاغا يفيد بوقوع انهيار عقار مكون من أرضى و4 طوابق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة الى مكان البلاغ في منطقة حدائق القبة، ودفع مرفق الإسعاف بسيارتين كما دفع الحى بمعدات لرفع الانقاض.

وكشف الفحص المبدئى مصرع 8 أشخاص وإصابة آخر ويتم البحث عن سيدة، وتم نقلهم إلى المستشفى، وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة كما جرى إخلاء عقارين مجاورين لحين فحص سلامتهم.