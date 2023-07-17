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النيابة تأمر بتشريح جثة سيدة توفيت أثناء إجراء عملية جراحية في بورسعيد

الإثنين، 17 يوليو 2023 11:10 م
النيابة تأمر بتشريح جثة سيدة توفيت أثناء إجراء عملية جراحية في بورسعيد جثة - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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أمرت النيابة العامة، اليوم الاثنين، بتشريح جثة سيدة توفت أثناء إجراء عملية جراحية داخل عيادة خاصة في محافظة بورسعيد.
 
استقبل مستشفى النصر، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، السيدة: "ش.م.ا" 37 عامًا، جثة هامدة، بادعاء وفاتها أثناء إجراء عملية جراحية لاستئصال "خراج" داخل عيادة خاصة لدكتور نساء.
 
حُرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة، ووضعت الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بتشريح الجثة.
 
 
 
 

 


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