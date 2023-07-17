اليوم السابع
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الإثنين، 17 يوليو 2023 08:00 م
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إحالة 3 سيدات للجنايات بتهمة قتل طفلة وسرقة قرطها الذهبي بقنا

الإثنين، 17 يوليو 2023 07:36 م
إحالة 3 سيدات للجنايات بتهمة قتل طفلة وسرقة قرطها الذهبي بقنا الجنايات - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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قررت النيابة العامة بقنا، إحالة 3 سيدات للجنايات بتهمة قتل طفلة في قرية النجاحية التابعة لمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا.

وكان قد تلقى اللواء مدير أمن قنا ، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد العثور على جثة طفلة داخل جوال بقرية النجاحية ، وتبين العثور على رودينا.م، 8 أعوام، مذبوحة داخل جوال بقرية النجاحية بنجع حمادي، بعد تغيبها.
 
وأوضحت التحريات أن المتهمين في الواقعة 3 سيدات قتلوا الطفلة بغرض سرقة قرطها الذهبي ويخلصوا من الجثة داخل جوال.
 
تم ضبط المتهمين في الواقعة وقررت النيابة العامة إحالتهم إلي محكمة الجنايات بتهمة قتل الطفلة .
 
 
 
 

 


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