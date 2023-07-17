إحالة 3 سيدات للجنايات بتهمة قتل طفلة وسرقة قرطها الذهبي بقنا

وكان قد تلقى اللواء مدير أمن قنا ، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد العثور على جثة طفلة داخل جوال بقرية النجاحية ، وتبين العثور على رودينا.م، 8 أعوام، مذبوحة داخل جوال بقرية النجاحية بنجع حمادي، بعد تغيبها.

وأوضحت التحريات أن المتهمين في الواقعة 3 سيدات قتلوا الطفلة بغرض سرقة قرطها الذهبي ويخلصوا من الجثة داخل جوال.

تم ضبط المتهمين في الواقعة وقررت النيابة العامة إحالتهم إلي محكمة الجنايات بتهمة قتل الطفلة .