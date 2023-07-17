اليوم السابع
Ads
الإثنين، 17 يوليو 2023 05:51 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

النيابة الإدارية تشكل لجنة للوقوف على أسباب انهيار عقار حدائق القبة

الإثنين، 17 يوليو 2023 04:47 م
النيابة الإدارية تشكل لجنة للوقوف على أسباب انهيار عقار حدائق القبة جانب من معاينة النيابة الإدارية للعقار المنهار
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالقاهرة، برئاسة المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية ، اليوم، معاينة تصويرية لموقع عقار حدائق القبة المنهار والكائن بحارة "ناصر حوش" من شارع الخليج المصري التابع لحي حدائق القبة.

انتقل فريق من النيابة، برئاسة المستشار حسام الطحاوي، مدير النيابة، وعضوية فريق من وكلاء النيابة محمد محمود، نورهان مخلوف، نجلاء عزمي، لموقع العقار المنهار، وتبين من المعاينة أن العقار المنهار كان مكونًا من دور أرضي وأربعة أدوار بنظام الحوائط الحاملة والأسقف الخرسانية، وانهار بالكامل صباح اليوم الاثنين الموافق 17 -7- 2023 مخلفًا عددًا من الضحايا والمصابين مع استمرار جهود الحماية المدنية باستكمال رفع الأنقاض.

وبمباشرة التحقيقات، قررت نسمة رجب، رئيس النيابة، تشكيل لجنة من المنشآت الآيلة للسقوط بصورة عاجلة، للوقوف على أسباب انهيار العقار، وجاري استكمال التحقيقات.

 

 


النيابة الاداريه

اخبار الحوادث

اخبار مصرية

عقار حدائق القبه

انهيار عقار



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة