النيابة الإدارية تشكل لجنة للوقوف على أسباب انهيار عقار حدائق القبة

كتب عبد الله محمود

أجرت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالقاهرة، برئاسة المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية ، اليوم، معاينة تصويرية لموقع عقار حدائق القبة المنهار والكائن بحارة "ناصر حوش" من شارع الخليج المصري التابع لحي حدائق القبة.

انتقل فريق من النيابة، برئاسة المستشار حسام الطحاوي، مدير النيابة، وعضوية فريق من وكلاء النيابة محمد محمود، نورهان مخلوف، نجلاء عزمي، لموقع العقار المنهار، وتبين من المعاينة أن العقار المنهار كان مكونًا من دور أرضي وأربعة أدوار بنظام الحوائط الحاملة والأسقف الخرسانية، وانهار بالكامل صباح اليوم الاثنين الموافق 17 -7- 2023 مخلفًا عددًا من الضحايا والمصابين مع استمرار جهود الحماية المدنية باستكمال رفع الأنقاض.

وبمباشرة التحقيقات، قررت نسمة رجب، رئيس النيابة، تشكيل لجنة من المنشآت الآيلة للسقوط بصورة عاجلة، للوقوف على أسباب انهيار العقار، وجاري استكمال التحقيقات.