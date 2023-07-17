اليوم السابع
Ads
الإثنين، 17 يوليو 2023 03:25 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

القطار الكهربائى.."محطة السخنة" تمتد خدماتها لمناطق الاستثمار والسويس الجديدة

الإثنين، 17 يوليو 2023 02:00 ص
القطار الكهربائى.."محطة السخنة" تمتد خدماتها لمناطق الاستثمار والسويس الجديدة القطار الكهربائى السريع
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تجرى وزارة النقل اعمال تشطيبات محطة السخنة، ضمن شبكة القطار الكهربائي السريع العين السخنة العلمين مطروح، والتي ستخدم منطقة العين السخنة سواء المناطق السياحية على البحر الأحمر والمناطق الصناعية والتي يمكن أن تمتد خدماتها إلى المناطق الاستثمارية الجديدة بالمنطقة، وكذلك مدينة السويس الجديدة وهي محطة نهائية للخط الاول للقطار السريع.
 
ويتم تنفيذ أعمال الأرصفة وكوبري المسار بالمحطة وتوافر منطقة تجارية بالمحطة لزيادة العوائد الاستثمارية للمشروع، ويتم إنشاء وصلة المسار من محطة السخنة وحتى ميناء العين السخنة بطول حوالى 6 كم، وهي وصلة الربط مع مشروع الخط الأول من شبكة القطار السريع لخدمة نقل البضائع من وإلى الميناء عن طريق هذه الشبكة. 
 
جدير بالذكر أن شبكة القطار السريع تتكون من 4خطوط بإجمالي أطوال 2250 كم ويدخل الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع (السخنة/ العلمين /مطروح ) ضمن الممر اللوجيستي السخنة/ الدخيلة و يبلغ طول الخط 675 كم وبعدد محطات تبلغ 21 محطة وبعدد 1 مركزاً للتحكم والسيطرة ويتكون من 15 قطار سريع ، 34 قطار إقليمى ، 14 جرار بضائع
 

القطار السريع

القطار الكهربائي

محطة العاصمة

مشروع القطار السريع



الموضوعات المتعلقة

وزير النقل يتفقد مواقع العمل بالخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع

الأحد، 16 يوليو 2023 12:24 م

مصر تستعد لتسليم القطاع الأول للقطار الكهربائى السريع لـ"سيمنز".. تدشين أول خط 7 نوفمبر المقبل.. إنشاء مسار بمواصفات خاصة بأيادٍ مصرية.. والشركة العالمية تنفذ الأعمال الكهروميكانيكية والوحدات المتحركة.. صور

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 07:00 ص

تفاصيل الخط الأول للقطار الكهربائى السريع ومحطاته

الإثنين، 15 مايو 2023 02:05 م

مصر تبدأ إنشاء الورش المركزية للخط الأول للقطار الكهربائي السريع.. مساحتها 578 فدانا وتضم 39 مبنى لجميع أنواع الصيانة والعمرات الخفيفة والجسيمة.. تنفذها شركات مصرية ضمن تحالف مصرى مع "سيمنز الألمانية".. صور

الأحد، 14 مايو 2023 12:00 ص

3 خطوط للقطار الكهربائى السريع بطول 2000 كيلو متر.. تفاصيل المسارات

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 04:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة