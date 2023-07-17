العثور على رضيعة بين الزراعات فى القصاصين بالإسماعيلية

الإسماعيلية: السيد فلاح

عثرت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة القصاصين في الإسماعيلية على طفلة رضيعة مجهولة الهوية، بمنطقة المحسمة القديمة بجوار السوق ملقاة بجانب الأراضي الزراعية للسوق، وتم وضعها بمركز شرطة القصاصين، تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقي اللواء محمود عاشور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العميد أحمد مراد، مأمور مركز شرطة القصاصين، يفيد بورود بلاغ من المقدم محمد سالم، رئيس مباحث مركز القصاصين، بوجود طفلة رضيعة، مجهولة الهوية بمنطقة المحسمة القديمة التابعة لمركز ومدينة القصاصين في الإسماعيلية ملقاة بجانب الأراضي الزراعية للسوق الخميس، بمنطقة المحسمة القديمة دائرة مركز شرطة القصاصين، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.