العثور على جثة مدرس أمام مزلقان الشيخ عيسى بقرية أولاد سيف في الشرقية

الشرقية فتحية الديب

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، على جثة مدرس بالمعاش؛ أمام مزلقان الشيخ عيسى بناحية قرية أولاد سيف بمركز بلبيس، فيما تبين من التحريات الأولية وجود شبهة جنائية في الوفاة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة شخص أمام مزلقان الشيخ عيسى بناحية قرية أولاد سيف بمركز بلبيس، ووجود إصابة بالجثة في منطقة الرأس.

وتبين من التحريات والمعاينة الأولية أن الجثة للمدعو محمد ح ال ن، 60 سنة، مدرس بالمعاش، مقيم في قرية ميت جابر بمركز بلبيس، وتبين أنه قد تعرض للضرب بآلة حادة على الرأس ووجود تيبس رمي بالجثة ووجود شبهة جنائية في حدوث الوفاة.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.