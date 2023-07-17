اليوم السابع
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الصومال: مغادرة آخر جندي من قوات حفظ السلام الأفريقية في ديسمبر 2024

الإثنين، 17 يوليو 2023 07:00 م
الصومال: مغادرة آخر جندي من قوات حفظ السلام الأفريقية في ديسمبر 2024 الصومال - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت الحكومة الصومالية مغادرة آخر جندي من قوات حفظ السلام الإفريقية (أتميس) الصومال، في ديسمبر 2024.

وأوضح مستشار الأمن الوطني الصومالي حسين معلم- في تصريح، اليوم الاثنين، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية- أن بحسب الاتفاق سيغادر البلاد آخر 30 ألف جندي نهاية العام المقبل، مؤكدا أن الحكومة الصومالية استعدت جيداً لمغادرة القوات الإفريقية وتولي أمن البلاد، مضيفاً أن المرحلة الثانية من عملية تحرر البلاد من الإرهابيين ستنطلق قريبًا.

وأوضح مستشار الأمن الوطني أن محادثات رفع حظر السلاح المفروض على البلاد ستنتهي في شهر نوفمبر المقبل، وتسير على النحو الجيد.

 

 

 


الصومال

قوات حفظ السلام الإفريقية

أتميس

الإرهاب فى الصومال



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