الخشت: إعداد برامج جديدة بالتعليم المدمج ودبلومات مهنية

كتب محمد صبحى

استعرض الدكتور محمد الخشت، الجهود المبذولة في تطوير التعليم المدمج واستحداث البرامج الجديدة به وتعديل لوائحه، حيث كان لجامعة القاهرة السبق في الدعوة لنظام التعلم المدمج والدفع به بقوة ليكون نموذجاً يحتذى به، مشيرًا إلى زيادة البرامج التي يقدمها المركز حاليا، مؤكدًا أنه جارى الإعداد لبرامج جديدة مثل نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، والفلسفة التطبيقية، وبرامج في بعض التخصصات بكلية الزراعة، وبرنامج لكلية الإعلام بالإضافة إلى الدبلومات المهنية التي يقدمها المركز.