الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني تشارك في أعمال اتحاد الجامعات الأفريقية

شاركت «الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الأهلية » برئاسة الدكتور هشام عبد السلام رئيس الجامعة. في اجتماع مجلس ادارة اتحاد الجامعات الافريقية.ومؤتمر "قادة مؤسسات التعليم العالي في إفريقيا 2023 COREVIP" الذي عقد في جامعة ناميبيا، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء.ورؤساء الجامعات أعضاء الاتحاد وممثلي تلك الجامعات.وعدد من أعضاء هيئات التدريس بالقارة السمراء .

وقال الدكتور هشام عبد السلام أنه تم بحث سبل التعاون مع عدد من الجامعات الافريقية خاصة في مجال التميز والمبادرات الناجحة والتدخلات والنتائج في التعليم العالي الأفريقي وهو ما يسلط عليه الاجتماع الضوء كهدف رىيس لهذا التجمع . وذلك باعتبار أن الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الأهلية نموذج نجاح متميز تحقق علي أرض مصر وباعتبارها احد مؤسسات التعليم العالي الأفريقية.

وأشار عبد السلام أن هذه الاجتماعات تساهم في تعزيز التعاون بين الجامعات الافريقية ونظيرتها المصرية. وذلك من خلال مبادرات مشتركة ذات صلة بالمجتمع التعليمي والبحثي. مما يعزز من المخرجات التعليمية والبحثية، ويحقق الطموحات المشتركة في التنمية والتطوير للقارة بأكملها . ويأتي ذلك تماشياً مع توجيهات وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتعظيم الاستفادة من التعاون المشترك بين الهيئات والمؤسسات التعليمية المختلفة المصرية والإفريقية والعربية لخدمة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والتعليم والتعلم داخل القارة الأفريقية.

واضاف عبد السلام أن المؤتمر الذي يعقد مرة كل سنتين بحث الاهتمامات والأولويات المشتركة لتطوير التعليم العالي في المؤسسات الأعضاء والقارة الأفريقية.كما ساهمت هذه الاجتماعات في التعرف إلى الممكنات الموجودة في الجامعات الافريقية التي تؤدي دوراً كبيراً في تحقيق التكامل البحثي بين الجامعات وبعضها.

وأوضح أن الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الأهلية تولي أهمية كبرى للتعاون والشراكات كونهما هدفاً استراتيجياً يسهم في تعزيز السمعة الإقليمية والعالمية للجامعة، بوصفها جامعة رائدة في التعلم الالكتروني وذات تجربة فريدة نحو التحول الرقمي في المؤسسات التعليمية المصرية والإفريقية.