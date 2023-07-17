"التضامن الاجتماعى" بالإسكندرية تتسلم 2 طن لحوم لتوزيعها على القرى الأكثر احتياجا

تسلمت مديرية التضامن الإجتماعى بالإسكندرية، اليوم دفعة جديدة من لحوم الأضاحى قدرها 2 طن لحوم، ليتم توزيعها على الإدارات الاجتماعية، لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية.

وكانت محافظة الإسكندرية قد شهدت فى وقت سابق، تسلم 2 طن لحوم، من وزارة الأوقاف "صكوك الأضاحي"؛ لتوزيعها على الأُسر الأولى بالرعاية بنطاق محافظة الإسكندرية.

وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، باستمرار وزارة الأوقاف فى توزيع صكوك لحوم الأضاحى لدعم الأسر الأولى بالرعاية، وتنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجا.

وأكد اللواء محمد الشريف، على أن محافظة الإسكندرية تسلمت 2 طن من لحوم الأضاحى للتوزيع على 2000أسرة، حيث تم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بنطاق أحياء المحافظة.

على الصعيد ذاته؛ أشاد المحافظ بمشروع "صكوك الإطعام"، لافتا إلى أنه من أهم مشروعات التكافل المجتمعى، ويأتى فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بتوفير حياة كريمة لأهالينا البسطاء.

ومن جانبها أكدت الدكتورة ماجة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، أنه فور استلام اللحوم اليوم، سيبدأ التوزيع بشكل فورى على الأسر الأَولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجا بكافة أحياء الإسكندرية.