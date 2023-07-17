التحقيقات: لص المحال التجارية بالقاهرة نفذ 3 جرائم بأسلوب كسر الباب

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن العاطل المتهم بسرقة المحال التجارية في منطقة قصر النيل، اعترف بإرتكابه 3 وقائع سرقة سابقة بأسلوب كسر الباب.

وطالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة قصر النيل، بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

تمكنت مديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص) بدائرة قسم شرطة قصر النيل وبحوزته (مبلغ مالى – مفك ) لقيامه بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى ارتكاب وقائع السرقات من داخل المحلات التجارية، بأسلوب "كسر الباب" باستخدام الأداة المضبوطة بحوزته، وتم بإرشاده ضبط كافة المبالغ المالية والمسروقات المستولى عليها، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة.