اليوم السابع
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أكرم القصاص
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التحالف الوطنى يعلن صرف تعويضات عاجلة للأسر المتضررة من انهيار عقار حدائق القبة

الإثنين، 17 يوليو 2023 12:33 م
التحالف الوطنى يعلن صرف تعويضات عاجلة للأسر المتضررة من انهيار عقار حدائق القبة التحالف الوطني للعمل الأهلي

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في تحرك فوري وعاجل، أعلن التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي تقديم الدعم اللازم للأسر المتضررة جراء انهيار عقار بحدائق القبة بمحافظة القاهرة.

وأعلن التحالف عن صرف تعويضات مادية عاجلة بقيمة 50 ألف جنيه لأسرة المتوفي، كما أعلن صرف 25 ألف جنيه لكل مصاب من مصابي انهيار العقار .

وعلى الفور انتشر متطوعي التحالف الوطنى بشكل مكثف فور وقوع الحادث، لتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لأسر ضحايا ومصابي العقار المُنهار بمحافظة القاهرة.

وكان 8 أشخاص لقو مصرعهم وأصيب آخرين بسبب حادث انهيار عقار مكون من 5 طوابق فى حدائق القبة وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة الى مكان البلاغ.

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بوقوع انهيار عقار مكون من أرضى و4 طوابق وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة إلى مكان البلاغ في منطقة حدائق القبة، ودفع مرفق الإسعاف بسيارتين، كما دفع الحى بمعدات لرفع الأنقاض.


التحالف الوطني بالقاهرة

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انهيار عقار بحدائق القبة

اليوم السابع بلس



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