الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 9 فلسطينيين من الضفة الغربية

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيمي "عقبة جبر" و"عين السلطان" بمدينة (أريحا) شرق الضفة، واندلعت اشتباكات مع سكان المخيمين قبل أن تعتقل قوات الاحتلال شابين من منزليهما بالمخيمين، موضحة أن شابا أصيب بالرصاص خلال المواجهات التي اندلعت في مخيم "عقبة جبر".

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم "قلنديا" الواقع شمال القدس المحتلة خارج الجدار، واعتقلت الأسير المحرر إبراهيم ضراغمة الشوعاني بعد مداهمة منزله، موضحة أن مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال وسكان المخيم خلال عملية الاعتقال ومداهمة عدد من المنازل الأخرى.

وفي جنين، شمالا، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أربعة فلسطينيين بينهم أسير محرر من قريتي "الجلمة" و"جلبون".

وفي رام الله بوسط الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال شابين من بلدة "بيرزيت" بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.