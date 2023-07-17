اليوم السابع
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الإفتاء توضح حكم من يٌصلى منفردًا خلف الصفوف

الإثنين، 17 يوليو 2023 11:44 م
الإفتاء توضح حكم من يٌصلى منفردًا خلف الصفوف دار الإفتاء المصرية
كتب: محمد الأحمدى

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تداولت العديد من الأراء حول حكم من يصلى منفرداً خلف الصفوف، فقد أوضحت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية أنه قد اختلف الفقهاء في صحة صلاة المنفرد خلف الصف؛ فذهب فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية إلى أَنَّ المصليَ إذا انفرد خلف الصف لتَعذُّر الدخول فيه؛ صَحَّت صلاته بغير كراهةٍ، وإذا انفرد خلف الصف مع تَمكُّنه من الدخول فيه صحت صلاته مع الكراهة، ويحصل له ثواب الجماعة على كل حالٍ.
 
وذهب فقهاء الحنابلة إلى أَنَّ المنفرد خلف الصف إذا صَلَّى ركعة كاملة على هذه الحالة لم تصح صلاته.
 
وتابعت: وعليه فصلاة المنفرد خلف الصف الذي فيه فُرْجة، صحيحة مع الكراهة، ولا يمنعه ذلك من ثواب الجماعة، ويستحب له أن يدخل في الصف أو أن ينبه بلطفٍ واحدًا من الصف لِيَتَأَخَّر ويكوِّن مَعَهُ صَفًّا.

دار الافتاء

فقهاء الحنابله

فقهاء الحنفيه

فقهاء الشافعيه

صلاه المنفرد



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