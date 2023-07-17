اليوم السابع
Ads
الإثنين، 17 يوليو 2023 02:24 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الأوقاف: رفع جوائز فرع الأسرة القرآنية بالمسابقة العالمية الـ30 للقرآن لـ1.350 مليون جنيه

الإثنين، 17 يوليو 2023 01:30 م
الأوقاف: رفع جوائز فرع الأسرة القرآنية بالمسابقة العالمية الـ30 للقرآن لـ1.350 مليون جنيه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب – لؤي علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عن قرار رفع جوائز فرع الأسرة القرآنية في المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم إلى مليون ومائة وخمسين ألف جنيه لهذا الفرع فقط؛ تشجيعًا للأسر القرآنية وإكرامًا لها، وذلك على النحو التالي :

-الأسرة الأولى : 500 ألف جنيه.
-الأسرة الثانية : 350 ألف جنيه.
-الأسرة الثالثة : 300 ألف جنيه.

وأشار إلى أن الاختبار التحريري المؤهل للمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم للأسر المتقدمة سيكون يوم الجمعة 21/7/2023م الساعة الثانية ظهرًا بمسجد النور بالعباسية.

وأوضح وزير الأوقاف أن الأسر التي لها حق دخول الاختبار هي:

0edeccb2-79d5-4669-8ade-eb182553261a
 
3fd38241-65f7-454c-aed0-6299dc621e29
 
5dcac176-747a-4272-8efd-d219a9593887
7fb1d212-eb18-473c-b52b-e7db9d9346bc
30dc406d-18cb-468f-8a8f-3b06c092afe2
199bf104-fd96-4c47-88aa-2ec6b1f1a016
367cdd56-a039-4315-ad2a-27fc88120f2e
0749b517-fe08-451e-b50d-0766c97fb7ad
2554e4ca-1a6e-4e21-8cd2-dab1048654c8
c84f28a0-de4c-4bb4-9887-c39a47b33bc9

المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم

وزارة الأوقاف

الأوقاف

وزير الأوقاف



الموضوعات المتعلقة

وزير الأوقاف: الدولة المصرية تختصر الوقت والمسافات في جميع المجالات

الأحد، 16 يوليو 2023 03:04 م

وزير الأوقاف: الدعوة في عصرها الذهبي الوسطي وأهل الباطل يعملون إذا غاب أهل الحق

السبت، 15 يوليو 2023 02:58 م

جزاؤه عظيم.. وزير الأوقاف يوجه رسالة إلى عمال المساجد

الجمعة، 07 يوليو 2023 12:49 م

وزير الأوقاف يتفقد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة إمام

الخميس، 06 يوليو 2023 02:19 م

المحافظون يشهدون احتفال وزارة الأوقاف بالعام الهجرى الجديد

الأربعاء، 05 يوليو 2023 12:16 م

وزير الأوقاف يتفقد العمل بديوان عام الوزارة الجديد.. صور

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 05:51 م

وزير الأوقاف عن بدء العمل بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية :يوم لا ينسى

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 11:21 ص

وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يتفقدان تجهيز لحوم الأضاحي بمجزر البساتين

الإثنين، 03 يوليو 2023 05:50 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة