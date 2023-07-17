اعرف فوائد الجاكوزى.. من تقليل التوتر إلى خفض الأنسولين

كتبت ميرفت رشاد

حمامات الماء الساخن لديها الكثير من الفوائد الصحية، من تقليل التوتر والنوم الجيد إلى تخفيف آلام الجسم، وسواء كنت من عشاق حوض الاستحمام الساخن أو كنت تخطط لإضافته إلى روتينك، إليك فوائد حوض الاستحمام الساخن "الجاكوزي" ، وفقا لما نشره موقع "pinkvilla".

ما الفوائد الصحية لاستخدام حوض الاستحمام الساخن؟

حوض الاستحمام الساخن ، المعروف أيضًا باسم السبا أو الجاكوزي بلغة شائعة ، هو وحدة قائمة بذاتها مصممة للعلاج بالاعتماد على الماء والاسترخاء، يتكون عادةً من حوض استحمام كبير ومدفأ مملوء بالماء والنفاثات التي تطلق تيارات مضغوطة من الماء والفقاعات لتوفير تأثير تدليك، يتم تسخين مياه حوض الاستحمام الساخن إلى درجة حرارة لطيفة ، تتراوح عادة بين 37 و 40 درجة مئوية.

الفوائد الصحية لحوض الاستحمام الساخن هي كما يلي:

انتعاش العضلات بعد التدريبات

أحواض المياه الساخنة هي أداة ممتازة لاستعادة العضلات بعد التمرين، يعمل الماء الدافئ ونفاثات التدليك على إرخاء العضلات وتهدئتها ، مما يقلل من ألم وتيبس ما بعد التمرين تعمل الحرارة على زيادة الدورة الدموية ، مما يوفر الأكسجين والمواد المغذية للعضلات المتعبة مع إزالة نفايات التمثيل الغذائي مثل جيوب حمض اللاكتيك. يعزز هذا من التعافي السريع للعضلات ويقلل من احتمالية حدوث التشنجات

تزيل الإجهاد

تشمل الفوائد الصحية لأحواض الاستحمام الساخنة ساحة مهمة للحد من التوتر ، فإنه يريح عضلاتك ويهدئ حواسك.

يهدئ آلام العضلات

تم إثبات فوائد حمامات الاستحمام بالماء الساخن لآلام العضلات والتقرحات والتشنجات والمثبتة علميًا، غمر نفسك في الماء الساخن لمدة 20 دقيقة فقط عند درجة حرارة تقارب 37 درجة مئوية (درجة حرارة الجسم المثالية) يوسع الأوعية الدموية ، ويعزز الدورة الدموية ويزود جميع الأعضاء والعضلات والعظام والجلد بالأكسجين والتغذية الكافية، تساعد الدورة الدموية المحسنة على إزالة المواد الالتهابية من المفاصل والعضلات والأوتار.

يخفف من آلام المفاصل

تساعد الفوائد الصحية لحوض الاستحمام الساخن على زيادة الدورة الدموية ، مما يوفر المزيد من الأكسجين والمواد المغذية للمفاصل ، وخاصة المفاصل المؤلمة التي تصيب التهاب المفاصل، هذا يهدئ الأربطة والأوتار ويعزز الإصلاح، طفو نفاثات الماء والفقاعات يقلل من التوتر في المفاصل ويخفف الضغط ويسمح بقدر أكبر من الحركة، له تأثير تدليك يحفز إفراز الإندورفين الذي يعمل كمسكنات طبيعية للألم، يوفر الجمع بين الحرارة والطفو والتدليك في أحواض المياه الساخنة نهجًا شاملاً للتخفيف من آلام المفاصل وتحسين وظائف المفاصل.

يعزز النوم بشكل أفضل

النوم الجيد ليلاً هو أفضل دواء لمعظم الأوجاع والآلام المزمنة، يؤهلك جسديا وعقليا لليوم التالي، النوم ضروري للجسم حتى يتجدد ويصلح وينمو، من المعروف أن نقع الجسم فى الماء الدافئ يحسن الدورة الدموية في جميع أجزاء الجسم ، مما يسمح بتبديد الحرارة، هذا مثالي لإعداد جسمك للنوم، تحفز نفاثات المعالجة المائية حالة من الاسترخاء تساعد على النوم عن طريق إرخاء العضلات المتوترة وتشجيع إطلاق الإندورفين.

يبدأ في فقدان الوزن

قفزت فوائد العلاج بالحمام الساخن قفزة كبيرة عندما وجدت دراسة أن حوض استحمام ساخن يحرق نفس الكمية من السعرات الحرارية مثل المشي السريع لمدة 30 دقيقة ومع ذلك ، لا يمكن للمعالجة المائية أن تحل محل الفوائد الإجمالية للتمرينات الرياضية لفقدان الوزن ، ولكنها يمكن أن تكون حليفًا مفيدًا في هذه العملية

يحسن حساسية الأنسولين

أظهرت دراسات قليلة وجود علاقة إيجابية بين أحواض المياه الساخنة وحمامات الساونا للتحكم في مرض السكري، قد يؤدي الماء الدافئ والضغط الهيدروستاتيكي الناتج عن النقع في الماء الساخن إلى زيادة تدفق الدم وتحفيز بروتينات الصدمة الحرارية، من المعروف أن هذه البروتينات تعزز إشارات الأنسولين وتزيد من امتصاص واستقلاب الجلوكوز ، قد تساهم تأثيرات الاسترخاء وتخفيف التوتر للعلاج بأحواض المياه الساخنة بشكل غير مباشر في تحسين السيطرة على مرض السكري.