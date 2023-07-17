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ارتفاع عدد ضحايا العقار المنهار فى حدائق القبة إلى 7 أشخاص

الإثنين، 17 يوليو 2023 10:53 ص
ارتفاع عدد ضحايا العقار المنهار فى حدائق القبة إلى 7 أشخاص انهيار عقار_أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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ارتفع عدد ضحايا انهيار عقار مكون من 5 طوابق بمنطقة حدائق القبة إلى 7 أشخاص، ونقلوا إلي مشرحة المستشفى.
 
ويستكمل رجال الحماية المدنية، عمليات البحث أسفل ركام العقار ونقل أى ناجيين بعد إجراء عمليات البحث بشكل دقيق بعد الاستعانة بأجهزة المحافظة .
 
وكان 5 أشخاص لقو مصرعهم وأصيب آخر بسبب حادث انهيار عقار مكون من 5 طوابق فى حدائق القبة بالقاهرة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة الى مكان البلاغ.
 
كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بوقوع انهيار عقار مكون من أرضى و4 طوابق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة الى مكان البلاغ في منطقة حدائق القبة، ودفع مرفق الإسعاف بسيارتين كما دفع الحى بمعدات لرفع الانقاض.
 
وكشف الفحص المبدئى وفاة 5 أشخاص وإصابة آخر ويتم البحث عن سيدة، وتم نقلهم إلى المستشفى، وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة كما جرى إخلاء عقارين مجاورين لحين فحص سلامتهم.
 
 

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