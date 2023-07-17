اليوم السابع
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إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الأوسطى

الإثنين، 17 يوليو 2023 09:08 م
إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الأوسطى اسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب 7 أشخاص بسبب حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الأوسطى نطاق مدينة 15 مايو ونقلوا الى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.
 
وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى طريق الأوسطى فى مدينة 15 مايو ، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث و الخدمات المرورية و بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث ، وبصحبتهم سيارات اسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 7 أشخاص ونقلوا جميعهم الى المستشفى .

انقلاب ميكروباص

اخبار الحوادث

انقلاب سيارة

امن القاهرة



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