اليوم السابع
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الإثنين، 17 يوليو 2023 04:20 م
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إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكى بكفر الشيخ ونقل المصابين لتلقي العلاج

الإثنين، 17 يوليو 2023 04:08 م
إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكى بكفر الشيخ ونقل المصابين لتلقي العلاج إسعاف - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أصيب 4 أشخاص من قرية الطايفة مركز كفرالشيخ، في حادث انقلاب سيارة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى العلاج اللازم، وتنوعت الإصابات بين جروح وكدمات متفرقة وسحجات، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.
 
وكانت غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ تلقت بلاغاً بوقوع حادث سيارة، ووجود مصابين، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم لهم.
 
وتبين إصابة " السيد .س .ا 27 سنة ،و"أحمد. إ . ع"ـ 30 سنة، و"السعيد .ب. ا" 23 سنة ،و"أحمد.س .ع" 32 سنة، وجميعهم من قرية الطايفة بمركز كفرالشيخ، مصابين ما بين كسور وكدمات متفرقة في الجسم.

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