مصرع شخص وإصابة 6 آخرين فى انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

لقى شخص مصرعه وأصيب 6 أشخاص آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز العدوة شمال المنيا بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ميكروباص بطريق الصعيد الصحراوي الغربي مركز العدوة في المنيا بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة.



اسفر الحادث عن مصرع إبراهيم يعقوب سعد، 25 سنة مقيم القاهرة وإصابة 6 آخرين، بينهم، وهم مروان إسلام ناجح 3 شهور، طارق صلاح علا 15 سنة، ناهد مروان عنتر 35 سنة، أبانوب نمر جرجس 19 سنة، إسلام ناجح فكري 25 سنة، عادل شحاتة زاخر 42 سنة، مقيمون بمحافظة أسيوط.



تم نقل المصابين لمستشفي مغاغة للعلاج، والتحفظ على المركبة وجثة المتوفي تحت تصرف النيابة.