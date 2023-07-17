إصابة 4 أشخاص فى انقلاب تاكسى على طريق القاهرة ـ الفيوم

الفيوم ـ رباب الجالي

أصيب 4 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة "تاكسي" كانت تقلهم من القاهرة إلى الفيوم، صباح اليوم الإثنين، على طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي، أسفل الطريق الإقليمي، وتم نقل المصابين الى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث انقلاب سيارة "تاكسي" ووجود عدد من المصابين، وذلك على طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين إصابة 4 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.





