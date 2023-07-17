إصابة 16 راكبا فى حادث انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوى الشرقى

أصيب 16 راكبا بإصابات متفرقة، في حادث انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوي الشرقى محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى مستشفى أطفيح المركزي بالجيزة.

ودفع مرفقا إسعاف الجيزة و بني سويف بـ 10 سيارات إلى موقع البلاغ، و تبين أن الحادث أسفر عن إصابة 16 شخصا.

تم إسعاف 6 مصابين في موقع الحادث، ونقل 10 إلى مستشفى أطفيح المركزي، لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة.



جانب من الحادث (1)



جانب من الحادث (2)

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بانقلاب أتوبيس يحمل لوحات معدنية "ي.ف.ج 325"، على الطريق الصحراوي الشرقى بين نفق أطفيح و كارتة الكريمات في اتجاه محافظة بني سويف، مما نتج عنه إصابة 16 راكبا بإصابات متفرقة، وتم التوجيه بانتقال سيارات الإسعاف ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى.