إحالة ربة منزل للمحاكمة بتهمة بيع مشغولات ذهبية مسروقة فى الصاغة

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة الجمالية، إحالة سيدة للمحاكمة أمام محكمة الجنح، لاتهامها بسرقة كمية من المشغولات الذهبية، ومحاولة بيعها بمنطقة الصاغة بالجمالية.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تمكن رجال المباحث من ضبط سيدة وبحوزتها مشغولات ذهبية أثناء عرضها للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية بأحد محال المشغولات الذهبية فى منطقة الصاغة.

وبمناقشتها عن مصدرها، اعترفت بسرقتها من مسئولة مبيعات بالشركة محل عملهما بأسلوب "المغافلة"، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتها بالسرقة.