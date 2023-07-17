"أوقاف الأقصر" تستقبل العام الهجرى الجديد بـ938 برنامجا ونشاطا دعويا

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم مدير مديرية أوقاف الأقصر ، عن قيام المديرية بأستقبال العام الهجرى الجديد بـ938 برنامجا ونشاطا دعويا، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وأوضح مدير أوقاف الأقصر، فى بيان صحفى، إنه تشمل البرامج والأنشطة الدعوية، ما يلي:- (مقارىء نموذجية 1 - مقارىء مقارىء 122 - مقارىء أعضاء 26 - مقارىء الأئمة 52 - مكاتب تحفيظ مكافأة 5 - مكاتب تحفيظ عن بعد 3 - مكاتب تحفيظ على درجة 6 - مساجد البرنامج الصيفى 595 - مكتبات البرنامج الصيفى 7 - المكتبات العامه 24 - مساجد الدروس المنهجية 30 - مجالس الإفتاء 1 - مجالس إقراء 1 - مساجد المنبر الثابت 40 - مجالس الحديث 1 - مجالس الفقه 1 - مجالس التفسير 3 - الأسابيع الثقافية 17 - مركز إعداد محفظين 1 - المركز الثقافى 1 - مركز إعداد الخطباء والواعظات 1).

وأكد الشيخ سيد محمد عبد الدايم، إنه بجانب البرامج والأنشطة الدعوية سيتم تقديم آلاف الدروس والخواطر والندوات والمحاضرات العامة والمتخصصة مع كافة أطياف المجتمع، والتى تشارك فيها المديرية بدعاتها المتميزين داخل وخارج الجمهورية، حيث تأتى هذه البرامج الدعوية فى إطار خطة وزارة الأوقاف المصرية، مقدماً خالص الشكر والتقدير لجميع الجهات والهيئات والأشخاص الذين يساهمون فى سبيل قيام أوقاف الأقصر بدورها المنشود.

فيما قال الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود مدير المديرية، عن قيام الوزارة باعتماد عقد عدد 3 ندوات موسعة بأوقاف الأقصر فى إطار الأسبوع القرآنى، وذلك بمشاركة نخبة من الأئمة المتميزين بالمديرية، على أن تستضيف مساجد إدارة أوقاف الزينية والقرنة وأرمنت هذه الندوات، وذلك يوم الأربعاء الموافق 2023/7/19 بعد صلاة المغرب، ويتم فيها الحديث عن أوجه القرآن الكريم وعظمته.