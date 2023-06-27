أوقاف الأقصر تجهز 54 ساحة و1272 مسجداً و202 مصلى للسيدات فى عيد الأضحى

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن انتهاء المديرية من تجهيز قائمة الأماكن المعدة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، والتي شملت 1272 مسجد و54 ساحة تضم 202 مصلى للسيدات، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى لوزارة الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وشملت ساحات صلاة عيد الأضحى المبارك، فى مركز ومدينة إسنا:- (ساحة مركز شباب قرية الشغب- ساحة النور المحمدى بقرية الدبايبة - ساحة ابو فرغل بقرية الحميدات - ساحة السادة الادريسيه بقرية الدير - ساحة الرحمن بقرية توماس - ساحة آل البيت بقرية الحليلة - ساحة مركز الشباب بقرية زرنيخ - ساحة المدينة المنورة بقرية الحلة - ساحة مركز شباب السلام بندر اسنا - ساحه المدرسه الابتدائيه بقرية القضا - ساحة السنترال القديم ببندر إسنا - ساحة خاتم المرسلين بالهنادى - ساحة مركز شباب الدير بالدير)، وفى إدارة أوقاف حاجر كومير بمركز ومدينة إسنا:- (ساحة السيده زينب بقرية حاجر كومير بإسنا).

أما فى مركز ومدينة الزينية، فقد تم تجهيز الساحات التالية:- (ساحة مركز شباب المدامود بقرية المدامود - ساحه على عبد الحليم بقرية الزينية بحرى - ساحة مسطح طيبه بمدينة طيبة - ساحة الهرامشه بقرية الجزيرة الزينية بحرى - ساحة مجلس المدينة الزينيه قبلى - ساحة السلام الزينية بحرى - ساحة مركز شباب الزينية بحرى الزينية بحرى)، وفى مركز ومدينة الطود تم تجهيز الساحات التالية:- (ساحة مسجد خالد بن الوليد بالفتاتيح - ساحة نجع الدار بالطود غرب - ساحة ملعب نجع المهيدات بالطود - ساحة الجمعية الزراعية بنجع علوان - ساحة نجع خميس بالطود - ساحة ملعب ابو حزوقه بالطود - ساحة منشية النوبة بالطود - ساحة أولاد حسن بالمريس)، وفى مركز ومدينة القرنة:- (ساحة مركز شباب الأقالتة - ساحة مركز شباب البعيرات - ساحة نجع الطارف بالقرنة - ساحة حاجر الضبعية بالضبعية - ساحة الشيخ عمران بقامولا - ساحة الشيخ العزب بقامولا - ساحة الشيخ عامر بقامولا - ساحة الشيخ محمد الزمامي بقامولا - ساحة مركز شباب الطارف بالقرنة).

أما فى مركز ومدينة أرمنت فقد شملت الساحات ما يلي:- (ساحة السوق بأرمنت الحيط - ساحة المدرسه الاعداديه بالغرز بارمنت الحيط - ساحة مركز شباب الرياينة - ساحة جبانة المسلمين بالرياينة - ساحة كوبرى الحاجر - الترعة المغطاة - بالمحاميد بحرى - ساحة مركز شباب المحاميد قبلى)، وفى إدارة أوقاف النمسا بإسنا تم تجهيز الساحات التالية:- (ساحة السيدة زينب بالمساويه بالنمسا - ساحة العضايمة بالعضايمة بالنمسا - ساحة السريب بنجع السريب بالنمسا - ساحة الحاج نوبى بحاجر العضايمة بالنمسا)، وفي مدينة الأقصر تم تجهيز الساحات التالية:- (ساحة سيدى أبو الحجاج - ساحة المنشاه المنشاه - ساحة نجع الطويل بالكرنك)، وفى مركز ومدينة البياضية الساحات التالية:- (ساحة آل البيت بالحبيل)، وفى إدارة أوقاف اصفون بإسنا:- (ساحة العتيق بالشيخ احود باصفون - ساحة بلال بن رباح بوابورات المطاعنة باصفون).