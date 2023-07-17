أوروبا تحاول اسئتناف علاقتها مع أمريكا اللاتينية بعد 10 سنوات من آخر قمة

فاطمة شوقى

تحتفل بروكسل بقمة الاتحاد الأوروبى ومجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى بهدف استعادة أوروبا العلاقات مع شريك تريد أن تقربه أكثر من أى وقت مضى، مع وجود مصالح مشتركة بينهما.

وقالت صحيفة الموندو الإسبانية إن زعماء الاتحاد الـ 27 يلتقون بزعماء دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (تضم جماعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 33 عضوا في المجموع) في بلجيكا بعد 10 سنوات من الاجتماع الأول الذي عقد في سانتياجو في عام 2013، بالإضافة إلى ذلك، يكتسب هذا الحدث أهمية خاصة لإسبانيا ، لأنه أول اجتماع رئيسي يعقد تحت رئاسته للمجلس ، بعيدًا عن الروابط الثقافية الواضحة التي توحده مع أمريكا اللاتينية.

ويشترك في رئاسة القمة رئيس المجلس الأوروبي ، شارل ميشيل ، ورئيس وزراء سانت فنسنت وجزر جرينادين ، رالف جونسالفيس ، بصفته رئيس جماعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. كما ستشارك رئيسة المفوضية الأوروبية ، أورسولا فون دير لاين ، والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي ، جوزيبى بوريل ، في الاجتماع الذى سيستمر على مدار يوما ونصف يوم.

وأشارت الصحيفة إلى أن على طاولة الاجتماع العديد من الموضوعات التى يتم مناقشتها بين زعماء اوروبا وامريكا اللاتينية منها كيفية تسخير الإمكانات الهائلة والفرص التي يوفرها التحول المزدوج البيئي والرقمي لزيادة رخاء المواطنين .

ومن بين أهم القضايا ذات الصلة ، تعزيز التعاون في المنتديات المتعددة الأطراف ، والسلام والاستقرار العالميين ، والتجارة والاستثمار ، والانتعاش الاقتصادي بعد الوباء والآن مع الحرب في أوكرانيا ، ومكافحة تغير المناخ أو التعاون في مسائل العدالة والأمن.

ويصر الاتحاد الأوروبي على أنه يحتاج إلى "حلفاء" لمواجهة التحديات الاستراتيجية التي تفرضها الجهات الفاعلة الأخرى مثل روسيا أو الصين ، ولكن من الضروري أيضًا فتح الاتفاقية مع ميركوسور ، المحظورة لمدة 20 عامًا والتي أصبحت الآن أكثر ضروري أكثر من أي وقت مضى على وجه التحديد في ذلك البحث عن الكتلة المجتمعية لمناطق نفوذ وتبادلات جديدة. لهذا السبب ، كما يكررون في أروقة بروكسل ، ستكون هذه القمة وسيلة لإثبات أن كلا جانبي المحيط "ينظران إلى بعضهما البعض على قدم المساواة".

أوضحت بولينا أستروزا ، مديرة مركز الدراسات الأوروبية في جامعة كونسبسيون (تشيلي) ، في ذلك الوقت إلى صحيفة "20 مينوتوس" الإسبانية ، أن الخطوة المهمة لإعادة تنشيط العلاقات هي على وجه التحديد "استعادة مؤتمرات القمة مثل الاتحاد الأوروبي وجماعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي" .

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى أمريكا اللاتينية أكثر من ذي قبل ، ليس فقط على المستوى السياسي ، ولكن أيضًا من حيث مواد ، فعلى سبيل المثال ، تجمع الأرجنتين وبوليفيا وشيلي 60٪ من إنتاج الليثيوم في المنطقة ، وهي مادة أساسية يتعين على أوروبا استخدامها لفصل نفسها عن الاعتماد على الطاقة الروسية ، كما هو الحال مع الهيدروجين الأخضر أيضًا الذى تتفقو فيه بلدان أمريكا اللاتينية.